Чимаев раскрыл подробности приезда в Ирландию для встречи с Конором

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как в 2018 году он приехал в Ирландию, чтобы встретиться с Конором Макгрегором, у которого тогда был конфликт с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я тогда жил неподалёку, хотел приехать к нему в зал и поговорить. Сначала я приземлился в Ирландии и какое-то время повозился в аэропорту, меня проверили, немного подержали, но позже отпустили. Как только я вышел, меня сразу остановили какие-то спецслужбы. Мой английский тогда был очень плох, и я не до конца понимал причину. Позже они продержали меня в полицейском участке восемь часов.



Они просто держали в камере в течение 8-9 часов. Там я отжимания и приседания делал. Потом мне сказали, что я должен вернуться в Швецию, отвезли в аэропорт и отправили домой.

Если бы я встретил Конора, то врезал бы ему. Это было бы не только за Хабиба, я хотел постоять за гордость и честь нации. Если бы не получился удар, я бы взял какой-нибудь предмет», — сказал Чимаев на YouTube-канале Smesh Bros.