Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев раскрыл подробности приезда в Ирландию для встречи с Конором

Чимаев раскрыл подробности приезда в Ирландию для встречи с Конором
Комментарии

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как в 2018 году он приехал в Ирландию, чтобы встретиться с Конором Макгрегором, у которого тогда был конфликт с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я тогда жил неподалёку, хотел приехать к нему в зал и поговорить. Сначала я приземлился в Ирландии и какое-то время повозился в аэропорту, меня проверили, немного подержали, но позже отпустили. Как только я вышел, меня сразу остановили какие-то спецслужбы. Мой английский тогда был очень плох, и я не до конца понимал причину. Позже они продержали меня в полицейском участке восемь часов.

Они просто держали в камере в течение 8-9 часов. Там я отжимания и приседания делал. Потом мне сказали, что я должен вернуться в Швецию, отвезли в аэропорт и отправили домой.

Если бы я встретил Конора, то врезал бы ему. Это было бы не только за Хабиба, я хотел постоять за гордость и честь нации. Если бы не получился удар, я бы взял какой-нибудь предмет», — сказал Чимаев на YouTube-канале Smesh Bros.

UFC 273: Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Чеченский Волк идёт на удивительный рекорд. LIVE! UFC 273: Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Чеченский Волк идёт на удивительный рекорд. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022