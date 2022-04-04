Боб Арум: Фьюри может остаться ради боя с Усиком или Джошуа

Знаменитый промоутер Боб Арум дал комментарий по поводу чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри.

«Он не собирается задерживаться, чтобы драться с второстепенным соперником. Если для него найдется другой большой бой, он, по моему мнению, без вопросов примет его. Это может быть бой с Джошуа или Усиком. Если же его не будет, то он не собирается тратить время на тренировки и прочее, чтобы провести второстепенный бой, потому что на данный момент у него достаточно денег. Он хочет наслаждаться жизнью со своей семьей, женой, у него шестеро детей», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, титульный бой между Фьюри и Диллианом Уайтом должен состояться 23 апреля и пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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