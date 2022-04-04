Тренер Емельяненко: не выпустил бы Александра на бой с Харитоновым. Конкуренции не вижу

Игорь Ковалёв, тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, поделился мнением о работе со спортсменом.



«Что сейчас осталось у Емельяненко? Опыт. И, наверное, всё. У него есть определённое чувство, определённый тайминг, удары. У него остаётся хороший правый прямой. Но это всё с годами уходит, особенно когда вы над этим не то что не работаете, а работаете в другую сторону. Не развивая, а, скорее, даже наоборот, идя в обратном направлении, это сказывается.



Если меня спросят как тренера, выпустить Александра или нет, я скажу «нет». Когда-то они были на одном уровне и Саша его побеждал. Но Сергей остался на том уровне, а Саша — нет. Если мы берём сейчас ситуацию и смотрим, что кто-то пытается раскрутить этот бой, я в нём конкуренции не вижу. Пока», — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».

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