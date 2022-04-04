Теофимо Лопес: Канело перебоксирует Бивола

Бывший чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес поделился мнением о поединке между чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом.



«Многие переоценивают Бивола. У него интересные двойки, но он не сможет предложить Канело ничего нового. Канело перебоксирует Бивола. Я видел этого россиянина в деле. Это жёсткий и духовитый парень. Канело именно такие и нужны. Он любит их разбирать по частям. Так он, например, сделал с Каллумом Смитом. Каллум боксировал до тех пор, пока Канело ему это разрешал. Стили делают бои.



На самом деле меня бы не удивила победа Бивола, потому что он немного неудобный соперник, знает какие-то хитрости. Боксировать с неудобными очень тяжело. Вспомните, как Флойду было непросто драться с Маркосом Майданой», — рассказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.