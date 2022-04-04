Джулианна Пенья бросила жребий в финале теннисного турнира в Майами

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья приняла участие в жеребьёвке финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Джулианны Пеньи
Напомним, победителем турнира серии «Мастерс» в Майами стал 18-летний теннисист из Испании Карлос Алькарас. В финале испанец обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.
«Мастерс» проходил с 22 марта по 3 апреля в Майами. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,5 млн, из которых $ 1,2 млн досталось победителю и $ 650 тыс. — финалисту. Предыдущим чемпионом турнира был поляк Хуберт Хуркач. В турнире нынешнего сезона он проиграл в полуфинале Касперу Рууду.
Последний бой Пенья провела на турнире UFC 269, где встречалась с представительницей Бразилии Амандой Нуньес. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.
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