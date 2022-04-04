Волкановски назвал трёх величайших бойцов в истории UFC. Хабиба нет в его списке

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски назвал троих лучших бойцов организации в истории.
«Конечно, в списке должен быть Макгрегор. Порой он творит глупости, но за счёт своих достижений в спорте он остаётся примером для подражания. У него большое наследие, он заработал кучу денег и до сих пор остаётся успешным. Ему не обязательно продолжать драться, но он остаётся в игре. Все хотели бы таких же результатов.
Также я бы выделил Жоржа Сент-Пьера. Он всегда оставался верным своим принципам. У него огромное наследие, на него стоит равняться.
Кроме того, я бы назвал Исраэля Адесанью. Еще до того, как попасть в UFC, он постоянно говорил о наследии, которое он хочет после себя оставить. Исраэль предсказывал, как будет развиваться его карьера. Кроме того, он отличный парень и примерный семьянин», — приводит слова Волкановски Man of Many.
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