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Волкановски назвал трёх величайших бойцов в истории UFC. Хабиба нет в его списке

Волкановски назвал трёх величайших бойцов в истории UFC. Хабиба нет в его списке
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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски назвал троих лучших бойцов организации в истории.

«Конечно, в списке должен быть Макгрегор. Порой он творит глупости, но за счёт своих достижений в спорте он остаётся примером для подражания. У него большое наследие, он заработал кучу денег и до сих пор остаётся успешным. Ему не обязательно продолжать драться, но он остаётся в игре. Все хотели бы таких же результатов.

Также я бы выделил Жоржа Сент-Пьера. Он всегда оставался верным своим принципам. У него огромное наследие, на него стоит равняться.

Кроме того, я бы назвал Исраэля Адесанью. Еще до того, как попасть в UFC, он постоянно говорил о наследии, которое он хочет после себя оставить. Исраэль предсказывал, как будет развиваться его карьера. Кроме того, он отличный парень и примерный семьянин», — приводит слова Волкановски Man of Many.

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