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Роман Долидзе и Кайл Докос проведут бой на турнире UFC 19 июня

Роман Долидзе и Кайл Докос проведут бой на турнире UFC 19 июня
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Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе вернётся в октагон 19 июня, сообщает Setanta Sports. Соперником Долидзе станет Кайл Докос.

Бой Долидзе и Докоса должен был состояться на турнире UFC Вегас 42, однако был отменён из-за того, что в лагере Долидзе были нарушены COVID-протоколы.

Долидзе в последний раз выходил в октагон в июне 2021 года, победив Лауреано Старополи единогласным решением судей. На его счету девять побед и одно поражение.

Кайл Докос в октябре 2021 года провёл бой против Кевина Холланда. Поединок был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. В феврале 2022 года он встретился с Джейми Пикеттом, одержав победу приёмом в первом раунде. Всего на счету Докоса 11 побед и два поражения.

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