Роман Долидзе и Кайл Докос проведут бой на турнире UFC 19 июня

Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе вернётся в октагон 19 июня, сообщает Setanta Sports. Соперником Долидзе станет Кайл Докос.



Бой Долидзе и Докоса должен был состояться на турнире UFC Вегас 42, однако был отменён из-за того, что в лагере Долидзе были нарушены COVID-протоколы.



Долидзе в последний раз выходил в октагон в июне 2021 года, победив Лауреано Старополи единогласным решением судей. На его счету девять побед и одно поражение.



Кайл Докос в октябре 2021 года провёл бой против Кевина Холланда. Поединок был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. В феврале 2022 года он встретился с Джейми Пикеттом, одержав победу приёмом в первом раунде. Всего на счету Докоса 11 побед и два поражения.