Бёрнс: скачок в качестве соперников будет для Чимаева слишком большим

35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка с Хамзатом Чимаевым.
«Думаю, я побью Чимаева. Думаю, что этот шаг вперёд для него будет очень отличаться. Я даже не знаю его первых двух соперников в UFC. Даже не знаю, как их зовут. Вы знаете первого или второго из них? Нет, думаю, что нет. Затем он провёл бой в среднем весе, а потом подрался с Ли Джинлиангом. Я считаю, что он очень хорош, но этот скачок в качестве соперников будет для него слишком большим.
Я смотрел много боёв Хамзата. Не вижу у него много слабостей. Я вижу парня с тяжёлыми кулаками, очень высоким уровнем борьбы и хорошим грэпплингом, но это немного напоминает описание самого себя. Разница между нами в том, что у меня намного больше опыта», — приводит слова Бёрнса Sportskeeda.
Напомним, бой Бёрнс – Чимаев состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.
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