Ковингтон: Чимаев и Бёрнс не на моём уровне

Американский боец UFC Колби Ковингтон поделился мыслями о предстоящем поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бёрнсом.



«Меня не особо волнует этот бой. Это очередной лёгкий чек. Меня это не беспокоит. Эти парни не на моём уровне. Я народный чемпион P4P. Никто не может остановить меня. Я на пике формы и с каждым днём становлюсь всё лучше», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Бернс провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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