Марокканский боец ярчайшим нокаутом победил на турнире по тайскому боксу

В Лондоне на турнире по тайскому боксу произошёл ярчайший нокаут.

Марокканский боец Саид Кабил серией мощных ударов отправил в нокаут британца Гэри Корбетта. Сперва Кабил нанёс мощный удар в голову ногой, а после этого добил соперника мощными ударами.

Видео нокаута в бою Саид Кабил — Гэри Корбетт

Многие уже считают эту решающую серию нокаутом года.

Отметим, после того, как Корбетт пришёл в себя, Кабил подошёл к британцу и пообщался с ним.

Сам Кабил прокомментировал свою победу следующим образом:

«Не могу описать чувства… Я не дрался 2 года из-за коронавируса, не было возможности. Я наконец вернулся и очень голоден, не могу дождаться, чтобы снова сразиться и захватить этот дивизион», — написал Кабил в своей социальной сети.