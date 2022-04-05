Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марокканский боец ярчайшим нокаутом победил на турнире по тайскому боксу

Марокканский боец ярчайшим нокаутом победил на турнире по тайскому боксу
Комментарии

В Лондоне на турнире по тайскому боксу произошёл ярчайший нокаут.

Марокканский боец Саид Кабил серией мощных ударов отправил в нокаут британца Гэри Корбетта. Сперва Кабил нанёс мощный удар в голову ногой, а после этого добил соперника мощными ударами.

Видео нокаута в бою Саид Кабил — Гэри Корбетт

Многие уже считают эту решающую серию нокаутом года.

Отметим, после того, как Корбетт пришёл в себя, Кабил подошёл к британцу и пообщался с ним.

Сам Кабил прокомментировал свою победу следующим образом:

«Не могу описать чувства… Я не дрался 2 года из-за коронавируса, не было возможности. Я наконец вернулся и очень голоден, не могу дождаться, чтобы снова сразиться и захватить этот дивизион», — написал Кабил в своей социальной сети.

Американцы боятся российских промоушенов. Они предпочитают зону комфорта Американцы боятся российских промоушенов. Они предпочитают зону комфорта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022