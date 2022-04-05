Марокканский боец ярчайшим нокаутом победил на турнире по тайскому боксу
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В Лондоне на турнире по тайскому боксу произошёл ярчайший нокаут.
Марокканский боец Саид Кабил серией мощных ударов отправил в нокаут британца Гэри Корбетта. Сперва Кабил нанёс мощный удар в голову ногой, а после этого добил соперника мощными ударами.
Видео нокаута в бою Саид Кабил — Гэри Корбетт
Многие уже считают эту решающую серию нокаутом года.
Отметим, после того, как Корбетт пришёл в себя, Кабил подошёл к британцу и пообщался с ним.
Сам Кабил прокомментировал свою победу следующим образом:
«Не могу описать чувства… Я не дрался 2 года из-за коронавируса, не было возможности. Я наконец вернулся и очень голоден, не могу дождаться, чтобы снова сразиться и захватить этот дивизион», — написал Кабил в своей социальной сети.
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