Куба сняла запрет на профессиональный бокс. Он действовал больше полувека

Национальная федерация бокса отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс в стране. Он действовал с 1962 года.
Как сообщает ESPN, национальная федерация бокса отменила запрет после заключения сделки с промоушеном Golden Ring, который проведёт бои 20 мая в Агуаскальентесе, Мексика, и будет транслироваться на всю территорию Латинской Америки. Мексике. В шоу должны принять участие олимпийские чемпионы Токио Хулио Сезар Ла Круз, Арлен Лопес, Рониэль Иглесиас и Энди Круз.
Запрет на профессиональный бокс на Кубе появился в 1962 году, когда бывший лидер государства Фидель Кастро назвал профессиональный бокс коррумпированным и развращающим. При этом любительский бокс на Кубе процветал, спортсмены из этой страны завоёвывали награды на различных соревнованиях.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
05:49
-
02:03
-
00:53
- 4 апреля 2022
-
23:59
-
22:43
-
21:47
-
21:03
-
19:55
-
18:55
-
17:24
-
16:05
-
15:25
-
14:45
-
13:09
-
12:40
-
12:09
-
11:38
-
10:32
-
09:17
- 3 апреля 2022
-
23:42
-
22:51
-
21:39
-
20:54
-
19:43
-
18:38
-
17:22
-
16:54
-
15:50
-
14:39
-
13:33
-
12:46
-
11:49
-
11:00
-
10:50
-
09:58