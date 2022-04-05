Куба сняла запрет на профессиональный бокс. Он действовал больше полувека

Национальная федерация бокса отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс в стране. Он действовал с 1962 года.

Как сообщает ESPN, национальная федерация бокса отменила запрет после заключения сделки с промоушеном Golden Ring, который проведёт бои 20 мая в Агуаскальентесе, Мексика, и будет транслироваться на всю территорию Латинской Америки. Мексике. В шоу должны принять участие олимпийские чемпионы Токио Хулио Сезар Ла Круз, Арлен Лопес, Рониэль Иглесиас и Энди Круз.

Запрет на профессиональный бокс на Кубе появился в 1962 году, когда бывший лидер государства Фидель Кастро назвал профессиональный бокс коррумпированным и развращающим. При этом любительский бокс на Кубе процветал, спортсмены из этой страны завоёвывали награды на различных соревнованиях.

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