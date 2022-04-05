Кормье: разница в габаритах станет главной проблемой для Бёрнса в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке шведского бойца Хамзата Чимаева (10-0 MMA, 4-0 UFC) и Гилбертом Бёрнсом (20-4 MMA, 13-4 UFC) на турнире UFC 273.



«Хамзат крупный парень. У него фантастический удар с огромной силой. У него невероятная борьба, и, очевидно, у него хороший грэпплинг. Как мне кажется, давление Хамзата сверху вызывает у этих парней так много проблем, именно потому что он высокий и крупный. Как Гилберт Бёрнс, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и обладатель черного пояса, справится с таким тяжёлым парнем, когда он будет под ним?



Обычно в таких поединках борец будет доминировать над грэпплером, потому что Гилберту нужно создавать много действий, чтобы освободиться от давления со стороны Хамзата Чимаева. Борцовская база обычно убивает это… Мы, как борцы, понимаем, когда оппонент идёт на удушающий и вовремя останавливаем его.



Могу ли я поспорить, что Бёрнс собирается доминировать над Хамзатом? Нет. Я думаю, что ему будет брошен вызов таким образом, какого мы не видели до этого момента. Разница в габаритах будет самой большой проблемой, которую Бёрнсу предстоит преодолеть в этом поединке. Поэтому я думаю, что Хамзат выиграет бой, но я не знаю, одержит ли он победу в таком же доминирующем стиле, как и ранее», — приводит слова Кормье MMAJunkie со ссылкой на YouTube-канал Даниэля.

Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Следующий поединок Чимаев проведёт с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273, который назначен на 10 апреля.