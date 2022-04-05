Адесанья рассказал, как поступил бы с поясом UFC на месте Стерлинга

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, рассказал, что на месте американца Алджэмейна Стерлинга он бы тоже принял чемпионский пояс после первого боя с россиянином Петром Яном, несмотря на победу дисквалификацией соперника за запрещённый удар.
«Разумеется, на месте Стерлинга я бы принял пояс. Мне бы это не понравилось, но всё же главное – это правила, поэтому я бы принял его», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.
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