Стерлинг: я покажу Яну, кто настоящий король дивизиона

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Петром Яном.
«Я знаю, на что способен. Когда я в форме, я один из самых тяжёлых оппонентов для любого.
Я лучший боец в легчайшем дивизионе, и мне не терпится доказать это. Доберусь до него и покажу ему, кто настоящий король дивизиона», — сказал Стерлинг на YouTube-канале UFC.
Напомним, бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск. Он пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 и станет соглавным событием спортивного мероприятия. Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца.
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