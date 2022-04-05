Пётр Ян — о бое со Стерлингом: нужно закрыть этот вопрос для общественности и для себя

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку с американцем Алджэмейном Стерлингом, который состоится на турнире UFC 273 в ночь с 9 на 10 апреля мск.
«Лагерь прошёл отлично. Мы с командой на протяжении трёх месяцев были в Таиланде, позже прилетели в США, где было решено проводить заключительный этап подготовки. Сейчас всё отлично, заряжен как всегда.
Думаю, что Алджо не станет форсировать события с первого раунда, как он это сделал в предыдущем нашем бою. Для меня важно просто выйти и побить его. Нужно закрыть этот вопрос для общественности и для себя. Мои поединки не бывают скучными, так что я думаю, что и этот бой будет интересным, жёстким и запомнится болельщикам», — сказал Ян на YouTube-канале UFC.
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