Промоутер Усика рассказал о месте и дате боя с Джошуа

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о переговорах с командой Энтони Джошуа по поводу боя.
«В течение следующих двух недель мы ожидаем окончательного согласования деталей. Сейчас мы обсуждаем проведение боя в Саудовской Аравии. Предположительно, он состоится в конце июня. На данный момент мы рассматриваем именно такой вариант. Многое будет зависеть от того, как быстро нам удастся подписать бумаги. Хорошо то, что Усик уже в Европе и начинает подготовку», — приводит слова Красюка Sky Sports.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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