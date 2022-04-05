Головкин поделился ожиданиями от боя с Муратой

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин дал комментарий по поводу предстоящего боя с японцем Рёте Муратой.
«У меня уже есть опыт поездки в Японию. Во время моей любительской карьеры я участвовал в одном мероприятии там. Конечно, это всегда вызов — приехать в новую страну и драться там. Я с нетерпением жду боя в Японии.
Рёте Мурате — солидный боец, он бывший олимпийский чемпион, он действующий чемпион мира, и все это, конечно, не просто так, он это заслужил. Рёта Мурата — это причина, по которой я приеду в его страну, чтобы провести бой. Это будет потрясающее событие для мира бокса, и мы с нетерпением ждём его», — приводит слова Головкина talkSPORT.
Бой Головкина и Мураты состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).
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