«Боксёры сбегали оттуда». А. Тищенко — об отмене запрета профессионального бокса на Кубе

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением о снятии на Кубе запрета на профессиональный бокс. Запрет на профессиональный бокс на Кубе появился в 1962 году, когда бывший лидер государства Фидель Кастро назвал профессиональный бокс «коррумпированным» и «развращающим».
«Не могу сказать, что такое решение как-то принципиально повлияет на профессиональный бокс. Кубинцев всё равно было немало в профи: местные боксёры и раньше сбегали из страны, находили ещё какие-то пути. Поэтому не могу сказать, что на условных россиян как-то повлияет отмена запрета на Кубе. Да, пожалуй, конкуренция станет ещё более серьёзной — кубинцы активнее пойдут в профи. Но конкуренция идёт только на пользу», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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