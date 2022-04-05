Менеджер А. Емельяненко: находимся на околофинальной стадии переговоров с Дациком
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Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о том, что его клиент в скором времени может провести бой с Вячеславом Дациком.
«Планы на этот год грандиозные. Надеюсь, что ничего не помешает их реализации. Ближе всего долгожданный поединок с Вячеславом Дациком, находимся на околофинальной стадии переговоров. Противостояние, которое все ждут много лет, скорее всего, состоится. И довольно скоро. Обсуждается поединок по правилам бокса», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
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