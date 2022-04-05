«В боксе важна генетика». Алексей Тищенко рассказал, почему доминируют кубинские боксёры

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением об успехах кубинской школы бокса. Напомним, на ОИ-2022 боксёры с Кубы завоевали четыре золотых медали — больше всех конкурентов. Недавно в стране отменили запрет на профессиональный бокс, действовавший с 1962 года.
«У кубинской школы бокса много сильных сторон. Конечно, в боксе большую роль играет генетика: на Кубе очень физически сильные, выносливые парни, способные переносить большие нагрузки. Разумеется, там сильная тренерская школа, у которой огромное количество разнообразных наработок. Конечно, кубинский бокс очень сильный, но переоценивать его нельзя: как и у всех, там бывают как подъёмы, так и заметные спады», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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