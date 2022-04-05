«Иначе исход боя будет тем же». Манчини объяснил, что должен сделать Джошуа в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в лёгком весе, комментатор Рэй Манчини поделился ожиданиями от предстоящего поединка с участием чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика и британца Энтони Джошуа.



«Усик очень мастеровитый боец, обладающий высоким боксёрским IQ и отличным опытом выступления в любителях. Вот почему, когда он перешёл в профессионалы, он так быстро смог забраться по лестнице. Он левша, а у Джошуа с этим проблемы. Так вот, если он не найдёт тренера, который научит его драться с левшой, исход боя будет тем же», — сказал Манчини в интервью на канале Pro Boxing Fans в YouTube.



Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик пообщался с чемпионским поясом:

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