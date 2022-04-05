Стал известен состав секундантов Петра Яна на бой с Алджэмейном Стерлингом

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков назвал секундантов, которые будут в углу российского бойца смешанных единоборств, временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна во время поединка с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.
«Может ли сказаться на Петре ситуация с секундантами? Я думаю, что нет. Тем более что один из лучших друзей Петра (Алексей Сорокин. — Прим. «Чемпионата») прилетел в Америку и, я так понимаю, будет у него в углу. Петя знает, что все его поддерживают. И ментально это никак на него не повлияет. Он сконцентрирован и знает, что ему нужно. Плюс, повторюсь, у него есть два секунданта: его близкий друг Алексей (Сорокин) и тот же Саят Абдрахманов – менеджер Пети. Да и катмены там есть. Мой ответ таков, что никак это не повлияет», — сказал Штырков в беседе с редактором отдела ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Отметим, что Алексей Сорокин был в углу Петра во время его чемпионского боя с бразильцем Жозе Альдо.
Бой Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием UFC 273.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
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