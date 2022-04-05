Пётр Ян рассказал, пожмёт ли руку Алджэмейну Стерлингу перед реваншем

Известный российский боец UFC Пётр Ян заявил, что не будет пожимать руку Алджэмейну Стерлингу перед боем. Реванш россиянина и американца состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273. Напомним, в первом поединке Пётр проиграл из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом.



«Нет, руку не пожму. Вражды у нас нет никакой, просто личностное неуважение. Вот и всё», — рассказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Пётр Ян после поражения от Стерлинга успел провести ещё один бой, завоевав временный чемпионский пояс UFC. По итогам пяти раундов наш соотечественник победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Стерлинг после победы над Яном не дрался, залечивая травмы.