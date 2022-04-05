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Магомед Магомедкеримов узнал имя соперника в первом поединке отборочного этапа ГП PFL

Магомед Магомедкеримов узнал имя соперника в первом поединке отборочного этапа ГП PFL
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов в первом поединке отборочного этапа Гран-при PFL встретится с представителем Бразилии Жоао Зеферино. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Противостояние состоится 7 мая.

Напомним, Магомедкеримов побеждал в Гран-при PFL в 2018 году и проиграл в прошлогоднем финале Гран-при Рэю Куперу III.

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Ранее российские бойцы смешанных единоборств Али Исаев и Денис Гольцов узнали имена следующих соперников на турнире PFL, который состоится 28 апреля.

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