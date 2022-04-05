Магомед Магомедкеримов узнал имя соперника в первом поединке отборочного этапа ГП PFL
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов в первом поединке отборочного этапа Гран-при PFL встретится с представителем Бразилии Жоао Зеферино. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Противостояние состоится 7 мая.
Напомним, Магомедкеримов побеждал в Гран-при PFL в 2018 году и проиграл в прошлогоднем финале Гран-при Рэю Куперу III.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».
Ранее российские бойцы смешанных единоборств Али Исаев и Денис Гольцов узнали имена следующих соперников на турнире PFL, который состоится 28 апреля.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеОпределились соперники Исаева и Гольцова в PFL
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
20:26
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:44
-
18:18
-
18:00
-
17:18
-
15:22
-
14:54
-
14:40
-
13:14
-
12:22
-
11:28
-
10:15
-
09:20
-
08:51
-
05:49
-
02:03
-
00:53
- 4 апреля 2022
-
23:59
-
22:43
-
21:47
-
21:03
-
19:55
-
18:55
-
17:24
-
16:05
-
15:25
-
14:45
-
13:09
-
12:40
-
12:09
-
11:38
-
10:32
Партнерский контент