Магомед Магомедкеримов узнал имя соперника в первом поединке отборочного этапа ГП PFL

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов в первом поединке отборочного этапа Гран-при PFL встретится с представителем Бразилии Жоао Зеферино. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Противостояние состоится 7 мая.

Напомним, Магомедкеримов побеждал в Гран-при PFL в 2018 году и проиграл в прошлогоднем финале Гран-при Рэю Куперу III.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Ранее российские бойцы смешанных единоборств Али Исаев и Денис Гольцов узнали имена следующих соперников на турнире PFL, который состоится 28 апреля.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».