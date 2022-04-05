Марина Мохнаткина проведёт титульный бой с Кайлой Харрисон в PFL

Представительница России, боец PFL Марина Мохнаткина проведёт поединок с чемпионкой промоушена Кайлой Харрисон. Об этом сообщила пресс-служба PFL.
Соперницы встретятся 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).
Напомним, в последнем бою Мохнаткина противостояла американке Клаудии Заморе. Бой проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина Мохнаткина – 30-27, 30-27, 30-27. Благодаря победе в этом бою Мохнаткина получила возможность подписать контракт с лигой на 2022 год. Этот бой был для неё дебютным на промоушене.
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Харрисон в последнем поединке, состоявшемся 27 октября 2021 года, одолела Тэйлор Гуардадо.
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