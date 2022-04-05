Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марина Мохнаткина проведёт титульный бой с Кайлой Харрисон в PFL

Марина Мохнаткина проведёт титульный бой с Кайлой Харрисон в PFL
Комментарии

Представительница России, боец PFL Марина Мохнаткина проведёт поединок с чемпионкой промоушена Кайлой Харрисон. Об этом сообщила пресс-служба PFL.

Соперницы встретятся 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).

Напомним, в последнем бою Мохнаткина противостояла американке Клаудии Заморе. Бой проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина Мохнаткина – 30-27, 30-27, 30-27. Благодаря победе в этом бою Мохнаткина получила возможность подписать контракт с лигой на 2022 год. Этот бой был для неё дебютным на промоушене.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт»:

Харрисон в последнем поединке, состоявшемся 27 октября 2021 года, одолела Тэйлор Гуардадо.

Мохнаткина гоняла американку по рингу. Российская чемпионка выбила себе шанс на миллион! Мохнаткина гоняла американку по рингу. Российская чемпионка выбила себе шанс на миллион!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022