Марина Мохнаткина проведёт титульный бой с Кайлой Харрисон в PFL

Представительница России, боец PFL Марина Мохнаткина проведёт поединок с чемпионкой промоушена Кайлой Харрисон. Об этом сообщила пресс-служба PFL.



Соперницы встретятся 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).



Напомним, в последнем бою Мохнаткина противостояла американке Клаудии Заморе. Бой проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина Мохнаткина – 30-27, 30-27, 30-27. Благодаря победе в этом бою Мохнаткина получила возможность подписать контракт с лигой на 2022 год. Этот бой был для неё дебютным на промоушене.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт»:

Харрисон в последнем поединке, состоявшемся 27 октября 2021 года, одолела Тэйлор Гуардадо.