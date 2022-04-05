«Дал обещание маме». Хамзат Чимаев рассказал, когда завершит карьеру в ММА

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал об обещании, данном матери по поводу сроков завершения карьеры.



«Моя мама думает, что я становлюсь чемпионом после каждого выигранного боя. Так вот я обещал ей, что завершу карьеру, когда стану реальным чемпионом. Так что моя цель — стать первым номером, а затем выйти на пенсию», — сказал Чимаев на канале в Smesh Bros в YouTube.

Следующий поединок Чимаев проведёт с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.

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