Соннен: в последних боях Тони Фергюсона была одна характерная черта

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался об известном бойце смешанных единоборств Тони Фергюсоне.



«Я не верю, что лучшие дни Тони позади, и мне не кажется, что он выглядел уже не тем в своих последних поединках. Но я признаю, что в этих боях была одна характерная черта. Так вот это была борьба, в которой Майкл Чендлер довольно хорош», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.



Следующий бой Фергюсон проведёт с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок состоится на турнире UFC 274.



Напомним, на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони. Начало неудачной серии было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Фергюсон потерпел третье поражение кряду, уступив Дариушу:

Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.



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