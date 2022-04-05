Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: в последних боях Тони Фергюсона была одна характерная черта

Соннен: в последних боях Тони Фергюсона была одна характерная черта
Комментарии

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался об известном бойце смешанных единоборств Тони Фергюсоне.

«Я не верю, что лучшие дни Тони позади, и мне не кажется, что он выглядел уже не тем в своих последних поединках. Но я признаю, что в этих боях была одна характерная черта. Так вот это была борьба, в которой Майкл Чендлер довольно хорош», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Следующий бой Фергюсон проведёт с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок состоится на турнире UFC 274.

Напомним, на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони. Начало неудачной серии было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Фергюсон потерпел третье поражение кряду, уступив Дариушу:

Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

18-тысячная арена плакала. Фергюсон в одну калитку проиграл Дариушу. Видео 18-тысячная арена плакала. Фергюсон в одну калитку проиграл Дариушу. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022