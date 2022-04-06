Хамзат Чимаев назвал бойца, который вдохновил его заниматься ММА

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о бойце, который вдохновил его заниматься смешанными единоборствами. По словам Чимаева, это бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор.



«Я увидел, как Макгрегор нокаутировал Жозе Альдо, и подумал: «Если он может сделать что-то подобное, то почему я не могу?» Ментально я сильнее его и к тому же крупнее. Я понимал, что, если бы мы встретились на улице, я бы просто сломал его. Если он заработал такие деньги, то почему я не могу?» – сказал Чимаев в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.



Следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.

Магомед Исмаилов и Хамзат Чимаев провели спарринг:

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