«У тебя нездоровый интерес ко мне». Дацик и Вагабов устроили перепалку в соцсетях

Российский боец Вячеслав Дацик и чемпион AMC Fight Night Вагаб Вагабов устроили перепалку в соцсетях накануне своих поединков в Гран-при промоушена PRAVDA.
Если Дацик и Вагабов победят своих оппонентов, то им предстоит встретиться в финале Гран-при. Но страсти начали накаляться уже сейчас.
«Скоро на Pravda Fighting состоится мой бой с нормальным соперником – Калавари. С ним можно будет славно порубиться», – заявил Вячеслав Дацик, допустив ошибку в фамилии своего противника.
«Послушай, Рыжий, во-первых, выучи фамилию своего соперника, если ты реально хочешь порубиться, как ты это говоришь. У тебя есть уникальная возможность для этого», – ответил Дацику Вагабов.
«Вагаб, если Кудряшов от тебя что-то оставит, то я готов зарубиться», – сразу же ответил «Рыжий Тарзан».
«Не знаю, смеяться или грустить сейчас. Ты за меня не переживай. Вроде, взрослый человек, а ведёшь себя как маленький. Лучше ответ дай, если у тебя есть там свободные несколько раундов для меня», – подчеркнул Вагабов.
«Вагаб, у тебя какой-то нездоровый интерес ко мне: что ни видео, то меня упоминаешь. А по поводу соперников, мне до твоих соперников вообще далеко. Особенно в последнем бою», – написал Дацик.
«Отдыхай, своими делами занимайся и не мешай кушать, а то аппетит портишь», – закончил Вагабов.
Напомним, что первый этап Гран-при состоится 15 апреля. Среди главных боев этого вечера заявлены встречи Дацика с Сауло Калавари, а также Тимура Никулина с чемпионом лиги AMC Fight Nights Дмитрием Бикревым.
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