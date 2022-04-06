Ян показал физическую форму перед боем со Стерлингом. Фото

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новое фото у себя в социальных сетях, показав свою нынешнюю физическую форму. Пётр в настоящее время готовится к поединку с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, американцем Алджэмейном Стерлингом.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном:

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