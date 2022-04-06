«Петя сам с ведром может выйти». Друг Яна — о проблеме с секундантами

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин выразил мнение, что проблема с угловыми, которая возникла у его приятеля, российского бойца смешанных единоборств, временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна перед боем с американцем Алджэмейном Стерлингом, никак не помешает ему в этом поединке.

«Что касается ситуации с угловыми, то на Пете это никак не скажется. Он вообще сам с ведром может выйти и подраться. Самое главное, что Лёха с ним сейчас, Сорокин. Он всегда присутствовал на его боях. Там есть Саят (Абдрахманов – менеджер Петра. — Прим «Чемпионата»). Конечно, без Кайрата (Нурмагонбетова, тренера Петра Яна. — Прим. «Чемпионата») плохо, но на Пете это не скажется», — сказал Хамзин в беседе с редактором отдела ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

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