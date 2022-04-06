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Мохнаткина — о титульном бое с Харрисон: новый вызов! Самбо против дзюдо!

Мохнаткина — о титульном бое с Харрисон: новый вызов! Самбо против дзюдо!
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Представительница России, боец PFL Марина Мохнаткина отреагировала на утверждение своего следующего поединка в промоушене. Мохнаткина встретится с чемпионкой лиги Кайлой Харрисон.

«Месяц до старта главного события, нового сезона гран-при PFL! Новый вызов! Самбо против дзюдо! Увидимся на вершине», — написала Мохнаткина в своих социальных сетях».

Бой Мохнаткиной и Харрисон состоится 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).

Напомним, в последнем бою Мохнаткина противостояла американке Клаудии Заморе. Поединок проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина – 30-27, 30-27, 30-27.

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