Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 апреля мск состоится турнир UFC 273. В соглавном бою спортивного шоу выступят российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, американец Алджэмейн Стерлинг.
Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. Телеканал Матч ТВ покажет основной кард соревнований. Он начнётся ориентировочно в 05:00 мск. А сам бой Яна и Стерлинга можно будет увидеть примерно в 06:30 — 07:00 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.
Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 6 апреля 2022
-
12:19
-
11:51
-
11:10
-
10:29
-
09:41
-
09:24
-
09:01
-
00:57
-
00:27
- 5 апреля 2022
-
23:58
-
22:26
-
21:30
-
20:26
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:44
-
18:18
-
18:00
-
17:18
-
15:22
-
14:54
-
14:40
-
13:14
-
12:22
-
11:28
-
10:15
-
09:20
-
08:51
-
05:49
-
02:03
-
00:53
- 4 апреля 2022
-
23:59
-
22:43
-
21:47