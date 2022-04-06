Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 апреля мск состоится турнир UFC 273. В соглавном бою спортивного шоу выступят российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, американец Алджэмейн Стерлинг.



Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. Телеканал Матч ТВ покажет основной кард соревнований. Он начнётся ориентировочно в 05:00 мск. А сам бой Яна и Стерлинга можно будет увидеть примерно в 06:30 — 07:00 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.



Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

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