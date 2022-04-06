«Петя уже дрался без секундантов». Гордеев — о бое Яна со Стерлингом

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев высказался о предстоящем поединке временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с действующим чемпион промоушена в этом дивизионе, американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Петя не раз доказывал, что он морально устойчив и психологически ко всему готов. Он такие бои принимал, начиная с АСВ и до UFC, и всегда на классе выступал. И на моей памяти, кстати, был уже такой бой у Петра, когда он приезжал без секундантов», — сказал Гордеев в беседе с редактором отдела ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273 и станет соглавным событием спортивного шоу.
А вам слабо? Гимнастический трюк от Петра Яна:
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