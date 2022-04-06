А. Емельяненко разместил постер боя с Дациком. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав постер, посвящённый возможному поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
«Находимся на околофинальной стадии переговоров по боксёрскому поединку с Дациком», — говорится в описании к постеру.
Отметим, что ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
Александр Емельяненко: качайте ноги, это сила!
Что касается Дацика, то он в последнем бою встречался с соотечественником Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым. Их противостояние состоялось в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января по московскому времени. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дукаева.
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