Хамзат Чимаев – Гилберт Бёрнс: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде спортивного мероприятия сразятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и представитель Бразилии Гилберт Бёрнс.



Трансляцию турнира можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Основной кард начнётся приблизительно в 05:00 по московскому времени. Сам бой Чимаева и Бёрнса можно будет увидеть ориентировочно в 06:00 — 06:30 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.



Ожидается, что бой Хамзата и Гилберта будет схваткой на выбывание из гонки за бой за титул, а победитель получит поединок с соответствующим статусом.

Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым: