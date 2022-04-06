Хамзат Чимаев – Гилберт Бёрнс: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 9 на 10 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде спортивного мероприятия сразятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и представитель Бразилии Гилберт Бёрнс.
Трансляцию турнира можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Основной кард начнётся приблизительно в 05:00 по московскому времени. Сам бой Чимаева и Бёрнса можно будет увидеть ориентировочно в 06:00 — 06:30 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.
Ожидается, что бой Хамзата и Гилберта будет схваткой на выбывание из гонки за бой за титул, а победитель получит поединок с соответствующим статусом.
Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым:
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