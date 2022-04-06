Боец UFC Татьяна Суарес: однажды Чимаев пытался побороться со мной в сауне

Американский боец UFC Татьяна Суарес рассказала о дружбе с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«На самом деле он потрясающий и абсолютно сумасшедший. Он может подойти и дать мне пинок, к примеру. В таких случаях я говорю: «Что происходит, почему ты меня пинаешь?»

Он немного чокнутый, но, может быть, именно поэтому он так хорош. А на днях он пытался побороться со мной в сауне. А я такая: «Нет, давай не будем делать это прямо здесь», — сказала Саурес в интервью на канале Helen Yee Sports в YouTube.

В настоящее время Хамзат готовится к поединку с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.

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