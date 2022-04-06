Боец клуба «Архангел Михаил» назвал сильные стороны Стерлинга перед боем с Яном

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев высказался по поводу предстоящего боя россиянина Петра Яна с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«То, что Стерлинг провоцирует Петра, это было ожидаемо. Слабости свои он давно уже показывает. И его нежелание биться с Петром. Он очень хотел, чтобы Петя проиграл кому-нибудь, поскольку он крайне неудобен Стерлингу стилистически. Но UFC не оставляет ему шансов. Придётся драться за пояс с Петром.

Несмотря на то что он не хочет этого боя, Алджэмейн хорошо к нему готовится. Зачётно, что он набрал хорошую форму. Думаю, что первые два раунда Стерлинг будет опасен. Как ни крути, у него есть козыри. Он может забрать спину. Он – финишёр. Того же Сэндхагена он финишировал за минуту… Нельзя его списывать со счетов. Верим в Петра, нужно, чтобы он показал свой класс. Больше от него ничего не требуется», — сказал Гордеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.