Чимаев — об Усмане: этот парень слишком стар и медлителен. Он будет избегать меня
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Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
«Усман уже почти на пенсии, у него слабые колени, болит спина, рука, каждый участок тела перенёс операцию. Этот парень слишком стар и слишком медлителен.
Он ищет способ заработать денег, пока я не настиг его. Он будет избегать меня. С Усманом покончено.
Он побеждает одних и тех же парней. Он дважды победил Колби и дважды Масвидаля. Тот же Тайрон Вудли уже не в UFC. После этого поражения Вудли проиграл ещё десятерым бойцам. Его победил даже блогер, так что я не считаю, что у Усмана были сильные соперники. Он никогда не встречался с таким бойцом, как я», — сказал Чимаев на YouTube-канале Даниэля Кормье.
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