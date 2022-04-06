Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — об Усмане: этот парень слишком стар и медлителен. Он будет избегать меня

Чимаев — об Усмане: этот парень слишком стар и медлителен. Он будет избегать меня
Комментарии

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Усман уже почти на пенсии, у него слабые колени, болит спина, рука, каждый участок тела перенёс операцию. Этот парень слишком стар и слишком медлителен.

Он ищет способ заработать денег, пока я не настиг его. Он будет избегать меня. С Усманом покончено.

Он побеждает одних и тех же парней. Он дважды победил Колби и дважды Масвидаля. Тот же Тайрон Вудли уже не в UFC. После этого поражения Вудли проиграл ещё десятерым бойцам. Его победил даже блогер, так что я не считаю, что у Усмана были сильные соперники. Он никогда не встречался с таким бойцом, как я», — сказал Чимаев на YouTube-канале Даниэля Кормье.

UFC 273: Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Чеченский Волк идёт на удивительный рекорд. LIVE! UFC 273: Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Чеченский Волк идёт на удивительный рекорд. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022