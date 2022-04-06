«У тебя даже нет ноги, на которой ты можешь стоять». Сехудо вновь обратился к Макгрегору

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вновь обратился к 33-летнему ирландцу Конору Макгрегору, которому ранее он дал совет расставлять ловушки во время своих боёв, а не просто проводить комбинации.

Позже ирландец жёстко отреагировал на советы Сехудо, призвав американца не лезть к нему и помолчать.

«У тебя в буквальном смысле нет ноги, на которой ты можешь стоять. В последний раз, когда ты выиграл бой, Кейтлин Дженнер могла мочиться стоя», — написал Сехудо в своих социальных сетях.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.