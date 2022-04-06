UFC проведёт турниры в четырёх дивизионах

UFC планирует провести в Сингапуре турниры в наилегчайшем, легчайшем, полулёгком и лёгком весе. Участие в них примут азиатские бойцы. Об этом сообщил журналист Джон Хён Ко в своих социальных сетях.
Турнир UFC 275 в Сингапуре состоится 11 июня. Главным событием вечера станет бой чемпиона полутяжёлого веса Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки.
Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.
Кроме того, на турнире защиту титула проведёт чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которая встретится с бразильянкой Тайлой Сантос. Также на соревнованиях выступят австралийский боец Роберт Уиттакер и представитель Италии Марвин Веттори.
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