Хамзат Чимаев оскорбил Шавката Рахмонова

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях оскорбил 27-летнего казахстанского бойца смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.

Шавкат отметил, что не впечатлён навыками Хамзата и готов провести с ним поединок. Чимаев увидел публикацию с этими словами Рахмонова и написал: «Это кто ещё за чурбан?», добавив к этому смеющийся эмоджи. После боец удалил свой комментарий.

Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.

Следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.