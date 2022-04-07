Хамзат Чимаев оскорбил Шавката Рахмонова
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Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях оскорбил 27-летнего казахстанского бойца смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.
Шавкат отметил, что не впечатлён навыками Хамзата и готов провести с ним поединок. Чимаев увидел публикацию с этими словами Рахмонова и написал: «Это кто ещё за чурбан?», добавив к этому смеющийся эмоджи. После боец удалил свой комментарий.
Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.
Следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.
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