Пётр Ян: побьём всю команду Стерлинга в отеле, если увидим

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что сделает с Алджэмейном Стерлингом и его командой, если встретит их в отеле.

«Если мы увидим команду Стерлинга в отеле, мы их всех побьём. Прямо сейчас, не в субботу», — приводит слова Яна MMA Mania.

Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом