Бёрнс — о предстоящем бое с Чимаевым: я не вижу в нём монстра

35-летний бразильский боец Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 273.

«Этот парень очень крутой, но мы проверим и посмотрим, настоящий он или нет. Я тот, кто проверит этого парня, чтобы остановить шумиху. Мне это нравится. Я здесь в этом положении. Я попросил быть здесь. Я хочу драться с лучшими парнями. Если он один из них, если он тот зверь, то это тот парень, с которым я хочу драться. Я хочу драться с ним, потому что я считаю, что он очень хорош, но я не вижу в нём монстра, я вижу человека. Уверенный в себе, немного дерзкий, непобежденный, считает себя лучшим, неприкасаемым – а там посмотрим», — приводит слова Бёрнса MMA Junkie.

Напомним, бой Бёрнс – Чимаев состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.