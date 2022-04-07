Чимаев: мне нужен титул. Если захочу, размажу Усмана и Эдвардса за один вечер

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу Камару Усмана и Леона Эдвардса, заявив, что смог бы победить обоих за один вечер.
«Я уже чемпион. Все эти бойцы всегда находят какие-то оправдания, чтобы не драться со мной. Они должны дать мне этот титул, если я всех разобью. Кто будет следующим? Мне всё равно.
Если они проведут этот бой между Усманом и Эдвардсом, разве кому-то это будет интересно? Я так не думаю. Дана Уайт хочет провести этот бой. Леон Эдвардс, никто не знает этого парня, и Усман, он такой же. Все хотят видеть меня в титульных поединках. Мне нужен этот титул. Если захочу, размажу обоих за один вечер», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
Следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.
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