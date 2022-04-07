Мурата рассказал, какое значение для спорта имеет его бой с Головкиным

Японский боксёр Риота Мурата высказался по поводу предстоящего поединка с действующим чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

«Я благодарен многочисленным болельщикам, которые поддерживают меня после долгого перерыва. Важно, чтобы на арене собралась большая толпа, поскольку это важный бой для японского бокса. Надеюсь, что этот поединок сыграет свою значимую роль в возвращении культуры спорта и развлечений после тяжёлого периода пандемии, который мы пережили», — приводит слова Мураты BoxingScene.

Напомним, бой между Головкиным и Муратой состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

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