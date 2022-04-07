«Да, он зверь, но он зверь в полусреднем весе». Адесанья высказался о Чимаеве

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, высказался по поводу шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Этот парень дерётся в полусреднем весе. Да, он дрался в среднем весе один раз, и он дрался как парень низкого рейтинга. Конечно, он= может победить некоторых средневесовно я сказал, чтобы Чимаев что-то показал мне, что могло бы меня впечатлить

Его последний бой был хорошим, и я сказал, что он может мне не нравиться, но если меня впечатлит то, что он делает, то я отдам ему должное. Да, он зверь, но он зверь в полусреднем весе», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Ранее Адесанья рассказал, как поступил бы с поясом UFC на месте Алджэмейна Стерлинга.