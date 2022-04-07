Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна дата выставочного боя Флойда Мейвезера и Дона Мура

Стала известна дата выставочного боя Флойда Мейвезера и Дона Мура
Комментарии

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведёт выставочный бой с американцем Доном Муром в рамках шоу The Global Titans Fight Series в Дубае, которое состоится 14 мая. Об этом сообщает TMZ.

Стоит также отметить, что на этом же турнире выступит бразильская легенда ММА Андерсон Сильва. Его соперником станет Бруно Мачадо.

Мейвезер находится на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 после более чем 10-летней карьеры. Однако в июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022