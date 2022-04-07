Стала известна дата выставочного боя Флойда Мейвезера и Дона Мура

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведёт выставочный бой с американцем Доном Муром в рамках шоу The Global Titans Fight Series в Дубае, которое состоится 14 мая. Об этом сообщает TMZ.

Стоит также отметить, что на этом же турнире выступит бразильская легенда ММА Андерсон Сильва. Его соперником станет Бруно Мачадо.

Мейвезер находится на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 после более чем 10-летней карьеры. Однако в июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был.

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