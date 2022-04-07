Хабиб предложил провести бой Шлеменко — Ломбард в своём промоушене

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предложил провести реванш между россиянином Александром Шлеменко и кубинцем Гектором Ломбардом.
«Кто помнит выступления этого зверя? Когда я только начинал свои выступления за океаном, Гектор уже был звездой и грозой среднего веса в Штатах.
Чего стоит одно его противостояние с Шлеменко. У Ломбарда и Шлеменко есть ещё по одному бою в контрактах с лигой. Было бы интересно посмотреть их реванш», – написал Нурмагомедов.
Шлеменко положительно отреагировал на предложение Хабиба.
«Это отличная идея! Как думаете?», — написал Александр в своих социальных сетях.
28 октября 2010 года Шлеменко пытался отобрать у Ломбарда чемпионский пояс Bellator, но уступил кубинцу единогласным решением судей.
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