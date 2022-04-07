Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб предложил провести бой Шлеменко — Ломбард в своём промоушене

Хабиб предложил провести бой Шлеменко — Ломбард в своём промоушене
Комментарии

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предложил провести реванш между россиянином Александром Шлеменко и кубинцем Гектором Ломбардом.

«Кто помнит выступления этого зверя? Когда я только начинал свои выступления за океаном, Гектор уже был звездой и грозой среднего веса в Штатах.

Чего стоит одно его противостояние с Шлеменко. У Ломбарда и Шлеменко есть ещё по одному бою в контрактах с лигой. Было бы интересно посмотреть их реванш», – написал Нурмагомедов.

Шлеменко положительно отреагировал на предложение Хабиба.

«Это отличная идея! Как думаете?», — написал Александр в своих социальных сетях.

28 октября 2010 года Шлеменко пытался отобрать у Ломбарда чемпионский пояс Bellator, но уступил кубинцу единогласным решением судей.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022