Одноклубник Яна: Алджэмейн просто боится Петра и старается эмоционально его сбить

Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин дал оценку агрессивному поведению Алджэмейна Стерлинга перед боем с Петром Яном.
«Это не проявление слабости Стерлинга. Алджэмейн просто боится Петра и старается эмоционально его сбить. Но мы видим по тренировкам, в какой форме Ян – как в физическом, так и в психологическом плане. Он заряжен на победу. Пётр поставил перед собой цель забрать этот пояс, он её достигнет. А что касается проблемы с угловыми, то мы и не переживали по этому поводу. В каждой стране мира у Петра найдутся достойные люди, которые будут полезными в его углу», — сказал Нагибин в беседе с редактором отдела ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Ранее испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия обратился к россиянину Петру Яну в преддверии его боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.
- 7 апреля 2022
-
15:01
-
14:24
-
13:30
-
12:37
-
11:05
-
10:16
-
09:13
-
04:46
-
04:42
-
04:26
-
00:23
- 6 апреля 2022
-
23:24
-
22:42
-
21:37
-
20:23
-
19:43
-
18:17
-
17:09
-
16:19
-
15:22
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:16
-
12:38
-
12:19
-
11:51
-
11:10
-
10:29
-
09:41
-
09:24
-
09:01
-
00:57
-
00:27
- 5 апреля 2022
-
23:58