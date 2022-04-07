Одноклубник Яна: Алджэмейн просто боится Петра и старается эмоционально его сбить

Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин дал оценку агрессивному поведению Алджэмейна Стерлинга перед боем с Петром Яном.

«Это не проявление слабости Стерлинга. Алджэмейн просто боится Петра и старается эмоционально его сбить. Но мы видим по тренировкам, в какой форме Ян – как в физическом, так и в психологическом плане. Он заряжен на победу. Пётр поставил перед собой цель забрать этот пояс, он её достигнет. А что касается проблемы с угловыми, то мы и не переживали по этому поводу. В каждой стране мира у Петра найдутся достойные люди, которые будут полезными в его углу», — сказал Нагибин в беседе с редактором отдела ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Ранее испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия обратился к россиянину Петру Яну в преддверии его боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.